На съезде сторонников Навального придумали название для его новой партии

Новая партия Алексея Навального будет называться «Россия будущего». Такое решение приняли на ее съезде в Москве.
Как сообщает телеканал «Дождь», решение приняли сторонники политика, партия пока не зарегистрирована Минюстом. Самого Навального на съезде нет. Ему присудили 30 суток ареста после протестной акции «Он нам не царь», проходившей в Москве 5 мая.
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