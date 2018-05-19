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На съезде сторонников Навального придумали название для его новой партии

19.05.2018

Новая партия Алексея Навального будет называться «Россия будущего». Такое решение приняли на ее съезде в Москве.

Как сообщает телеканал «Дождь», решение приняли сторонники политика, партия пока не зарегистрирована Минюстом. Самого Навального на съезде нет. Ему присудили 30 суток ареста после протестной акции «Он нам не царь», проходившей в Москве 5 мая.

В апреле оппозиционер подал в Минюст уведомление о съезде партии с названием «Рабочее название». Он заявил, что потом ее переименует. С 2014 года политик пытается зарегистрировать свою «Партию прогресса». В марте Минюст зарегистрировал одноименную фракцию политтехнолога Андрея Богданова. О этого партия Богданова называлась «Гражданская позиция».


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