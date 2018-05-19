В Петербурге СОБР сорвал панк-концерт

Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) сорвали панк-концерт в петербургском клубе Manhattan. Посетители говорят, что силовики применяли к ним физическую силу.
Как пишет «Медиазона» со ссылкой на посетителей концерта, выступление группы Punk`s Not Dead началось 18 мая в 20:00 и должно было завершиться к утру. Около часа ночи в помещение ворвались люди в масках и сотрудники СОБР, которые сказали всем повернуться лицами к стене. У посетителей и музыкантов проверили документы, переписали данные и начали отпускать людей по одному. Посетители утверждают, что при этом силовики нецензурно выражались и «немного применяли физическую силу».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина
Герой нашего времени: человек с нагайкой
«Он нам не царь»: вторая волна репрессий