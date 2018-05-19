В Петербурге СОБР сорвал панк-концерт

Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) сорвали панк-концерт в петербургском клубе Manhattan. Посетители говорят, что силовики применяли к ним физическую силу.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на посетителей концерта, выступление группы Punk`s Not Dead началось 18 мая в 20:00 и должно было завершиться к утру. Около часа ночи в помещение ворвались люди в масках и сотрудники СОБР, которые сказали всем повернуться лицами к стене. У посетителей и музыкантов проверили документы, переписали данные и начали отпускать людей по одному. Посетители утверждают, что при этом силовики нецензурно выражались и «немного применяли физическую силу».

Несколько человек задержали, также сотрудники правоохранительных органов изъяли атрибутику, которая продавалась в клубе. По словам очевидцев, силовики сказали, что пришли на концерт из-за информации о массовых беспорядках на мероприятии.





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