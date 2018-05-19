Метрополитен-опера будет судиться с дирижером, которого обвиняют в домогательствах

Метрополитен-опера подала в суд на дирижера Джеймса Ливайна, которого ранее уволили оттуда из-за обвинений в домогательствах. Театр требует от него $5,8 млн.
По данным Associated Press, в иске говорится об убедительных доказательствах того, что дирижер приставал к 7 людям в период с 1975 по 2000 год. В числе пострадавших — два 16-летних подростка. Адвокаты Ливайна отвергают обвинения и утверждают, что Метрополитен-опера пошла «по пути создания сенсационных утверждений, которые не имеют юридической или фактической основы».
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