Три человека выжили при падении самолета на Кубе

Спасатели нашли троих выживших на месте падения Boeing-737 на Кубе. Всего на борту находились 113 человек, в том числе 104 пассажира. Почти все они — граждане Кубы, за исключением пятерых пассажиров и пятерых членов экипажа из Мексики.
По данным кубинской газеты Granma, на месте крушения самолета изначально нашли четверых выживших. Один из них скончался в больнице от ожогов и других травм, еще трое находятся под наблюдением врачей в критическом состоянии. По данным посольства РФ на Кубе, россиян среди пассажиров и членов экипажа не было.
19 мая объявлено на Кубе днем траура.
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