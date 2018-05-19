Три человека выжили при падении самолета на Кубе

Спасатели нашли троих выживших на месте падения Boeing-737 на Кубе. Всего на борту находились 113 человек, в том числе 104 пассажира. Почти все они — граждане Кубы, за исключением пятерых пассажиров и пятерых членов экипажа из Мексики.

По данным кубинской газеты Granma, на месте крушения самолета изначально нашли четверых выживших. Один из них скончался в больнице от ожогов и других травм, еще трое находятся под наблюдением врачей в критическом состоянии. По данным посольства РФ на Кубе, россиян среди пассажиров и членов экипажа не было.

Boeing-737 должен был выполнять рейс из Гаваны в город Ольгин. Его эксплуатировала компания Cubana de Aviación. Он потерпел крушение после взлета из аэропорта Хосе Марти. Информации о причинах пока нет. Сегодня власти Мексики предоставили данные о разбившемся самолете. Судя по публикации на сайте Министерства связи и транспорта страны, лайнер прослужил почти 40 лет.

19 мая объявлено на Кубе днем траура.





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