Вексельберг сократил долю в двух швейцарских компаниях из-за санкций

Бизнесмен Виктор Вексельберг, который находится в санкционном списке, сократил швейцарские активы. Речь идет о его долях в инжиниринговой компании OC Oerlicon и сталелитейной компании Shmolz + Bickenbach.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя группы «Ренова», доля Вексельберга в Oerlicon сократилась с 43% до 19,9%, а в Shmolz + Bichenbach — с 42% до 12,6%. Чтобы вывести швейцарские активы «Реновы», попавшей под санкции, Вексельберг заключил сделку с ее миноритарными акционерами и менеджерами Евгением Ольховиком и Владимиром Кремером. Последние увеличили эффективную долю в Liwet Holding, через которую «Ренова» и владела акциями швейцарских компаний, и получили доли в них. Сама же «Ренова» теперь владеет 44,46% Liwet, что ниже уровня контроля.

В Oerlicon агентству рассказали, что санкции против Вексельберга и «Реновы» не повлияли на работу компании, однако, некоторым банкам понадобились разъяснения в связи с этим вопросом. Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов и компаний 24 апреля 2018 года. Тогда сообщалось, что из-за этого были заморожены активы «Реновы» на $1,5-2 млрд.

Накануне еще один российский бизнесмен из санкционного списка, Олег Дерипаска, вышел из совета директоров компании En+ и пообещал выйти из совета директоров «РусАла», чтобы с компаний сняли ограничения.





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