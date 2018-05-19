Close

У самолета «Победы» во время рейса отказал двигатель

19.05.2018

В московском «Внуково» совершил экстренную посадку пассажирский самолет из-за отказа одного двигателя. Boeing 737 авиакомпании «Победа» выполнял рейс Москва-Астрахань.

«Интерфакс» сообщает, что на борту лайнера около 170 пассажиров, никто не пострадал. У самолета отказал правый двигатель, когда тот пролетал над Воронежем. Самолет пришлось развернуть и вернуться во «Внуково».


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина 

Герой нашего времени: человек с нагайкой 

Наследство для Кудрина 

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.