У самолета «Победы» во время рейса отказал двигатель

В московском «Внуково» совершил экстренную посадку пассажирский самолет из-за отказа одного двигателя. Boeing 737 авиакомпании «Победа» выполнял рейс Москва-Астрахань.
«Интерфакс» сообщает, что на борту лайнера около 170 пассажиров, никто не пострадал. У самолета отказал правый двигатель, когда тот пролетал над Воронежем. Самолет пришлось развернуть и вернуться во «Внуково».
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