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В Гаване потерпел крушение пассажирский Boeing 737

18.05.2018

Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение при взлете из аэропорта Гаваны.

Как сообщает CNN, крушение сопровождалось огнем и дымом. О жертвах пока ничего не известно.

По данным AP, на борту находились 104 пассажира. Самолет направлялся в восточный город Holguin и разбился между аэропортом в южной Гаване и близлежащим городом Santiago de las Vegas.

«Похоже, что в авиакатастрофе много жертв», — сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель, прибывший в аэропорт Гаваны, передает El Pais сообщение агентства France Presse. 

Государственное телевидение сообщило, что авиалайнер управлялся иностранным экипажем из 9 человек.

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