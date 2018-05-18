В Гаване потерпел крушение пассажирский Boeing 737

Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion потерпел крушение при взлете из аэропорта Гаваны.Как сообщает CNN, крушение сопровождалось огнем и дымом. О жертвах пока ничего не известно.
По данным AP, на борту находились 104 пассажира. Самолет направлялся в восточный город Holguin и разбился между аэропортом в южной Гаване и близлежащим городом Santiago de las Vegas.
«Похоже, что в авиакатастрофе много жертв», — сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель, прибывший в аэропорт Гаваны, передает El Pais сообщение агентства France Presse.
Государственное телевидение сообщило, что авиалайнер управлялся иностранным экипажем из 9 человек.
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