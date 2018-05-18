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Аркадий Дворкович избран сопредседателем Совета фонда «Сколково»

18.05.2018

Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович избран сопредседателем Совета фонда «Сколково». Совместно с Виктором Вексельбергом он станет определять основные стратегические векторы развития фонда.

«Аркадий Дворкович, работая в правительстве, курировал инновационную политику России в целом и Фонд «Сколково» в частности. Он прекрасно знает и сильные, и слабые стороны проекта, знаком с его финансовыми и операционными показателями, понимает наши текущие задачи и стратегические приоритеты», — сказал президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

Сегодня, 18 мая, утвержден новый состав кабинета министров России, Дворкович в него не вошел.

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