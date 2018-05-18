Close

В Перми у истребителя загорелся двигатель

18.05.2018

В пермском аэропорту «Большое Савино» при разгоне по взлетно-посадочной полосе загорелся двигатель истребителя МиГ-31.

Как рассказали изданию «КоммерсантЪ - Пермь» очевидцы происшествия, пилоты смогли остановить машину через 300 метров после начала разбега, покинуть ее и самостоятельно эвакуироваться на безопасное расстояние. Прибывшие пожарные потушили истребитель. 

По данным портала 59.ru, истребитель вспыхнул уже при взлете. Самолет взлетел с военной авиабазы «Сокол» и тут же приземлился в аэропорту «Большое Савино». 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина 

Герой нашего времени: человек с нагайкой 

Наследство для Кудрина 

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.