В Перми у истребителя загорелся двигатель

В пермском аэропорту «Большое Савино» при разгоне по взлетно-посадочной полосе загорелся двигатель истребителя МиГ-31.Как рассказали изданию «КоммерсантЪ - Пермь» очевидцы происшествия, пилоты смогли остановить машину через 300 метров после начала разбега, покинуть ее и самостоятельно эвакуироваться на безопасное расстояние. Прибывшие пожарные потушили истребитель.
По данным портала 59.ru, истребитель вспыхнул уже при взлете. Самолет взлетел с военной авиабазы «Сокол» и тут же приземлился в аэропорту «Большое Савино».
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