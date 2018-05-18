Close

В техасской школе произошла стрельба

18.05.2018

В школе в Техасе произошла стрельба. 8 человек погибли.

Об инциденте сообщил телеканал CNN. Стрельбу открыл неизвестный мужчина в учебном заведении в городе Санта Фе. По ее данным, вооруженный человек зашел в учебный класс перед началом уроков и начал стрелять по школьникам. Точное количество пострадавших неизвестно. The New York Times сообщает о двоих попавших в больницу. По данным местного телеканала KTRK-TV, погибли 8 человек.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес написал в Twitter, что в нападении участвовали 2 человека, оба задержаны.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина 

Герой нашего времени: человек с нагайкой 

Наследство для Кудрина 

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.