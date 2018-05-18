В техасской школе произошла стрельба

В школе в Техасе произошла стрельба. 8 человек погибли.

Об инциденте сообщил телеканал CNN. Стрельбу открыл неизвестный мужчина в учебном заведении в городе Санта Фе. По ее данным, вооруженный человек зашел в учебный класс перед началом уроков и начал стрелять по школьникам. Точное количество пострадавших неизвестно. The New York Times сообщает о двоих попавших в больницу. По данным местного телеканала KTRK-TV, погибли 8 человек.

Шериф округа Харрис Эд Гонсалес написал в Twitter, что в нападении участвовали 2 человека, оба задержаны.





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