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На московского полицейского завели дело за репост «ВКонтакте»

18.05.2018

Следователи ГСУ СК по Московской области завели уголовное дело на полицейского за репост «ВКонтакте». Старший сержант комендантской роты УВД на Московском метрополитене может получить крупный штраф или лишение свободы до 5 лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах, 35-летний сотрудник полиции, зарегистрированный в социальной сети под именем Володимир Солоненков «не позднее января 2017 года» сделал репост публикации под названием «Пьяный русский vs узбек». Следователи нашли в его комментарии к ролику «признаки унижения русских как представителей группы лиц, выделяемой по национальному признаку». Возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

Материал на полицейского собрали сотрудники московского управления ФСБ. РБК сообщает, что мужчина работал в правоохранительных органах 5 лет, у него трое несовершеннолетних детей.

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