Путин и Меркель обсудили «Северный поток-2»

Президент России и канцлер Германии сегодня в Сочи обсудили строительство газопровода «Северный поток-2». Владимир Путин заявил, что будет бороться за продвижение проекта.

Как сообщает «Интерфакс» с пресс-конференции по итогам переговоров, Путин назвал «Северный поток-2» выгодным для России и отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает поставки американского сжиженного газа на рынок Европы. По его словам, российский газ может обойтись странам ЕС дешевле.

Путин также пообещал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Россия продолжит транзит российского газа через Украину, «если это будет экономически целесообразно». По его словам, Москва готова к переговорам с Украиной по этому вопросу.

Меркель, в свою очередь, заявила, что роль Украины после запуска трубопровода как транзитной страны должна сохраниться. «Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе», — сказала она. Также канцлер призвала Путина продолжить диалог с Тегераном по программе баллистических ракет после выхода из соглашения по иранской ядерной программе США.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от Ангелы Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2» и отозвать разрешение на его строительство по территории Германии. В обмен он пообещал начать переговоры о новом торговом соглашении с ЕС.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого Грайфсвальда по территории 5 стран. Его длина должна составить 1,2 тыс. км.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место



Мост в прошлое

Атомный президент против ядерных аятолл