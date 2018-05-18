Дерипаска вышел из совета директоров En+

Бизнесмен Олег Дерипаска, попавший под санкции, вышел из совета директоров компании En+. Также он не будет переизбираться в совет директоров «РусАла».

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании En+ Group, в совете директоров «РусАла» Дерипаску сменит независимый директор En+ Филипп Мелфей. В письме отмечается, что в En+ пока не могут оценить влияние санкций США и возможность введения дополнительных ограничений в долгосрочной перспективе. «Основное внимание компании по-прежнему уделяется продолжению и обслужианию основной деятельности и защите интересов всех ее инвесторов, держателей глобальных депозитарных расписок и партнеров», — сообщается там.

6 апреля власти США расширили санкционный список против российских бизнесменов и предприятий. В перечень попал Олег Дерипаска и связанные с ним компании. После этого обрушились акции «РусАла», с компанией прекратили работать постоянные покупатели. Минфин США заявил, что может снять ограничения с компании, если Дерипаска перестанет ее контролировать. Бизнесмен согласился сократить долю в En+и уйти из совета директоров. Контроль в «РусАле» он собирался сохранить за собой.





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