Cambridge Analytica подала документы о банкротстве

Компания Cambridge Analytica, которая собирала данные пользователей Facebook, подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Несмотря на то, что ее штаб-квартира находится в Лондоне, компания будет проходить процедуру в США.

Как пишет Bloomberg, в заявке компании отмечается, что ее активы составляют от $100 до $500 тыс. Долговые обязательства в разы больше: от $1 до $10 млн.

В марте стало известно, что Cambridge Analytica собрала данные 87 млн. пользователей Facebook и использовала их в ходе президентских выборов в США для составления портретов избирателей. Глава соцсети Мрк Цукерберг извинился на заседании в Конгрессе США. Позже Cambridge Analytica заявила, что прекратит деятельность из-за потери клиентов и судебных исков.

Накануне на заседании в Конгрессе США бывший сотрудник компании Кристофер Уайли заявил, что данные передавались также компаниям, связанным с российскими спецслужбами.





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