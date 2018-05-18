Cambridge Analytica подала документы о банкротстве

Компания Cambridge Analytica, которая собирала данные пользователей Facebook, подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Несмотря на то, что ее штаб-квартира находится в Лондоне, компания будет проходить процедуру в США.
Как пишет Bloomberg, в заявке компании отмечается, что ее активы составляют от $100 до $500 тыс. Долговые обязательства в разы больше: от $1 до $10 млн.
Накануне на заседании в Конгрессе США бывший сотрудник компании Кристофер Уайли заявил, что данные передавались также компаниям, связанным с российскими спецслужбами.
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