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Сергея Приходько понизили в должности в правительстве РФ

18.05.2018

Сергей Приходько остается работать в правительстве РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Как сообщает «Интерфакс», таким образом, Приходько понизили в должности. С 2013 года он был главой аппарата. Сейчас этот пост занимает бывший начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко.

Сегодня Дмитрий Медведев озвучил новый состав кабинета министров. Список утвердил Владимир Путин.

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