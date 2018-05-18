Сергея Приходько понизили в должности в правительстве РФ

Сергей Приходько остается работать в правительстве РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил его первым заместителем руководителя аппарата правительства.
Как сообщает «Интерфакс», таким образом, Приходько понизили в должности. С 2013 года он был главой аппарата. Сейчас этот пост занимает бывший начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко.
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