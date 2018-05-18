Бывшего замминистра культуры РФ арестовали в суде

Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Он обвиняется в хищении 450 млн. руб. на строительстве зданий Эрмитажа.
Бывший чиновник арестован почти на 2 месяца, до 16 июля, сообщает РБК. Фигуратнами по этому делу также проходят глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. По данным следствия, подсудимые организовали заключение госконтракта, а большую часть полученного аванса перевели в подконтрольные им организации.
Пирумов не признал свою вину. Он заявил, что Эрмитаж сам проводит конкурсы и заключает договоры, а у Минкультуры нет возможности влиять на конкурсные комиссии. Перед оглашением приговора ему вызвали скорую.
Ранее экс-чиновник был обвиняемым по другому уголовному делу. «Дело реставраторов» связано с хищениями денег, выделенных из бюджета на реставрационные работы. Фигурантам назначили реальные сроки, но освободили их в здании суда в связи с тем, что они отбыли срок под стражей в ходе следствия.
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