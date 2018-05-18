Бывшего замминистра культуры РФ арестовали в суде

Басманный суд Москвы отправил под стражу бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Он обвиняется в хищении 450 млн. руб. на строительстве зданий Эрмитажа.

Бывший чиновник арестован почти на 2 месяца, до 16 июля, сообщает РБК. Фигуратнами по этому делу также проходят глава группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. По данным следствия, подсудимые организовали заключение госконтракта, а большую часть полученного аванса перевели в подконтрольные им организации.

Дело основано на заявлении Эрмитажа и прослушке чиновников. В 2015 году был заключен контракт на строительство здания для Эрмитажа за 3,7 млрд. руб. Строительством должна была заняться фирма Колесникова «Мехстройтранс». На заседании суда представитель следствия заявил, что сумма ущерба, которая проходит по делу, «взята в минимальном размере» и может увеличиться. Дирекция Эрмитажа оценила ущерб в 860 млн. руб. Преступный умысел, по словам представителя СКР, возник у фигурантов до заключения контракта, что подтвердили прослушка их переговоров и показания свидетелей.

Пирумов не признал свою вину. Он заявил, что Эрмитаж сам проводит конкурсы и заключает договоры, а у Минкультуры нет возможности влиять на конкурсные комиссии. Перед оглашением приговора ему вызвали скорую.

Ранее экс-чиновник был обвиняемым по другому уголовному делу. «Дело реставраторов» связано с хищениями денег, выделенных из бюджета на реставрационные работы. Фигурантам назначили реальные сроки, но освободили их в здании суда в связи с тем, что они отбыли срок под стражей в ходе следствия.





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