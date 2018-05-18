Координатора движения «Голос» избили в Краснодарском крае

На координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» Давида Канкию напали в Краснодарском крае. Неизвестные брызнули ему в лицо из газового баллончика, а затем избили.
Канкия на своей странице в Facebook написал, что нападение произошло в подъезде его дома. Он считает, что нападение могло быть связано с его деятельностью. На сайте движения «Голос» говорится также о том, что его координатора несколько раз арестовывали, также неизвестные повреждали его автомобиль.
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