Координатора движения «Голос» избили в Краснодарском крае

На координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» Давида Канкию напали в Краснодарском крае. Неизвестные брызнули ему в лицо из газового баллончика, а затем избили.

Канкия на своей странице в Facebook написал, что нападение произошло в подъезде его дома. Он считает, что нападение могло быть связано с его деятельностью. На сайте движения «Голос» говорится также о том, что его координатора несколько раз арестовывали, также неизвестные повреждали его автомобиль.

Телеканал «Дождь» сообщает , что сегодня активист отправляется на международную конференцию. В марте 2018 года неизвестные прокололи шины автомобиля координатора «Голоса», когда он собирался ехать в избирательную комиссию, чтобы подать документы на регистрацию в качестве члена избиркома. 21 марта по итогам президентских выборов штаб независимых наблюдателей сообщил о более чем 160 нарушениях. В тот же день Канкию обвинили в неповиновении сотруднику полиции из-за того, что он отказался предъявлять свой паспорт, и затем арестовали на 5 суток.





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