СК завел еще одно дело за статью с призывом взорвать Крымский мост

Следственной комитет России возбудил уголовное дело на редактора издания Washington Examiner Хьюго Гурдона.
Производство открыто по статье 202.5 УК РФ «Призывы к осуществлению террористической деятельности», сообщается на сайте ведомства.
Журналист, узнав об этом, написал еще одну колонку в Washington Examiner, в которой говорит, что не сожалеет о своей статье. Роган предполагает, что внимание к нему приковано не только из-за нее, но и за более ранние публикации с критикой Кремля. «Я уважаю русский народ и его историю, однако у меня нет никакого уважению к режиму, представляющему угрозу», — заявил Роган.
Мост через Керченский пролив открыли 15 мая. Открытие переправы осудил Госдеп США, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что мост понадобится «оккупантам, когда они будут покидать наш Крым».
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