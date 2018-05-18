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Новых глав трех российских регионов выберут в сентябре

18.05.2018

Выборы глав Амурской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа пройдут в сентябре. Их нынешние руководители станут министрами в новом правительстве.

По сообщению ТАСС, выборы новых глав регионов состоятся 9 сентября 2018 года. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко сказал агентству, что в Амурской и Тюменской областях губернаторов выберут жители, а в ЯНАО — депутаты законодательного собрания.

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев огласил список нового состава кабмина. Глава Тюменской области Владимир Якушев станет министром строительства и ЖКХ, губернатор Амурской области Александр Козлов возглавит Министерство по развитию Дальнего Востока, а Дмитрий Кобылкин перейдет из ЯНАО на пост главы Минприроды.


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