Утвержден новый состав правительства

Президент Владимир Путин утвердил состав нового кабмина. Список министров на встрече в Сочи ему огласил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об утверждении нового состава правительства сообщает «Интерфакс». На пост главы МЧС назначен Евгений Зиничев, который 9 лет был охранником Владимира Путина, а потом возглавил ФСБ по Калининградской области, перешел на должность и. о. губернатора этого региона, а затем стал замдиректора ФСБ.

Ольга Васильева

Михаил Котюков

Константин Носков

Минобрнауки поделили на два разных ведомства. Министерство просвещения возглавит экс-министр образования, а министром науки и высшего образования станет руководитель Федерального агентства научных организаций. Главой Минсвязи станет

Министром ЖКХ и строительства стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, Минсельхоз возглавил сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев. Минтранс возглавит Евгений Дитрих, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а Минприроды — губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

Свои должности в правительстве сохранят глава Минфина Антон Силуанов, который также займет пост первого вице-премьера, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития и торговли Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава минсоцзащиты Максим Топилин, министр энергетики Александр Новак и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Что касается вице-премьеров, то первым замом Медведева станет Антон Силуанов, Дмитрий Козак будет курировать промышленность и энергетику, Виталий Мутко — строительство и региональную политику, Татьяна Голикова станет вице-премьером по соцполитике и здравоохранению, Ольга Голодец — по культуре и спорту, Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, а ОПК — нынешний замминистра обороны Юрий Борисов. Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.

The New Times

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