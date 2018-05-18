Утвержден новый состав правительства

Президент Владимир Путин утвердил состав нового кабмина. Список министров на встрече в Сочи ему огласил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Об утверждении нового состава правительства сообщает «Интерфакс». На пост главы МЧС назначен Евгений Зиничев, который 9 лет был охранником Владимира Путина, а потом возглавил ФСБ по Калининградской области, перешел на должность и. о. губернатора этого региона, а затем стал замдиректора ФСБ.
Министром ЖКХ и строительства стал губернатор Тюменской области Владимир Якушев, Минсельхоз возглавил сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев. Минтранс возглавит Евгений Дитрих, который до этого был первым заместителем главы ведомства, а Минприроды — губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.
Свои должности в правительстве сохранят глава Минфина Антон Силуанов, который также займет пост первого вице-премьера, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр экономического развития и торговли Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава минсоцзащиты Максим Топилин, министр энергетики Александр Новак и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Что касается вице-премьеров, то первым замом Медведева станет Антон Силуанов, Дмитрий Козак будет курировать промышленность и энергетику, Виталий Мутко — строительство и региональную политику, Татьяна Голикова станет вице-премьером по соцполитике и здравоохранению, Ольга Голодец — по культуре и спорту, Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, а ОПК — нынешний замминистра обороны Юрий Борисов. Аппарат правительства возглавит Константин Чуйченко.
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