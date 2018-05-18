«Новая газета»: спецслужбы читают переписку россиян в ICQ

Российские спецслужбы могут читать переписку пользователей мессенджера ICQ. Об этом сообщает «Новая газета» по итогам своего исследования.
Журналисты издания проанализировали приговоры российских судов, в которых упоминается чтение переписок пользователей. В официальных документах это называется «снятием информации с технических каналов связи» (СИТКС). В базе приговоров издание обнаружило 250 судебных решений, в которых упоминается СИТКС. Во всех случаях с помощью переписки следствие доказывало вину подсудимых.
В 21 случае из 34 следователи читали сообщения в мессенджерах после изъятия гаджета у подозреваемого. В 7 случаях указано «онлайн-снятие» информации с каналов связи, в большинстве случаев речь идет об ICQ. Еще в 6 случаях способ взлома переписки не указывается.
Пресс-служба сервиса ICQ сообщила телеканалу «Дождь», что изучает материал. Информацию о сотрудничестве со спецслужбами там назвали не соответствующей действительности.
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