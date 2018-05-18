Чеченские депутаты внесли в Госдуму поправки о президентских сроках

Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы поправки к Конституции. Они разрешают одному человеку быть президентом России 3 срока подряд.
О внесении в Госдуму законопроекта «О сроках замещения должности Президента РФ» говорится на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Текста документа на портале пока нет.
Сейчас Конституция разрешает избирать одного и того же человека президентом страны на 2 срока подряд. В 2008 году Дмитрий Медведев увеличил срок полномочий президента с 4 до 6 лет. 7 мая 2018 года Владимир Путин стал президентом в четвертый раз. Новый срок его полномочий завершится в 2024 году.
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