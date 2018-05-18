Чеченские депутаты внесли в Госдуму поправки о президентских сроках

Парламент Чечни внес на рассмотрение Госдумы поправки к Конституции. Они разрешают одному человеку быть президентом России 3 срока подряд.

О внесении в Госдуму законопроекта «О сроках замещения должности Президента РФ» говорится на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности. Текста документа на портале пока нет.

9 мая депутаты Чечни подготовили законопроект о внесении поправок в Конституцию, на следующий день одобрили его единогласно. «Хочу подчеркнуть, что Владимир Владимирович Путин — именно тот человек, которому наша страна обязана ростом своей экономической и военной мощи», — позже заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил , что Путину «нет альтернативы».

Сейчас Конституция разрешает избирать одного и того же человека президентом страны на 2 срока подряд. В 2008 году Дмитрий Медведев увеличил срок полномочий президента с 4 до 6 лет. 7 мая 2018 года Владимир Путин стал президентом в четвертый раз. Новый срок его полномочий завершится в 2024 году.





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