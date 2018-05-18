Посол США в России отменил свое выступление на ПМЭФ-2018

Американский посол в России Джон Хантсман не будет выступать на Петербургском экономическом международном форуме, который стартует на следующей неделе.

Об этом Хантсман сообщил в видеоролике на странице посольства в Twitter. «Хотя я не буду участвовать в каких-либо панельных дискуссиях в ПМЭФ, я буду встречаться с большим количеством людей, чтобы обсудить дальнейшие действия», — сказал он, добавив, что диалог — это единственный путь к прогрессу.

Издание Bloomberg отмечает , что в начале недели Хантсмана включили в список выступающих на сессии Россия — США. Сейчас его уже нет в списке, размещенном на сайте форума. Пресс-секретарь посольства подтвердил, что Хантсман отказался от выступлений, а модератор сессии Россия — США, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что сожалеет о таком решении.

Джон Хантсман должен был стать первым с 2014 года американским дипломатом, выступившим на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая 2018 года.





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