Трамп грозит КНДР «ливийским сценарием»

Президент США не исключил повторения «ливийского сценария» в Северной Корее, если с КНДР не будет подписано соглашение о ядерном разоружении. При этом он отметил, что это «не та модель, которую мы имеем» для этой страны.

Дональд Трамп сделал заявление на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщается на сайте Белого Дома. По словам Трампа, с лидером Ливии Муаммаром Каддафи не было соглашения о сохранении его во главе государства.

«Мы уничтожили эту страну. Мы никогда не говорили Каддафи: «О, мы собираемся дать вам защиту, мы собираемся дать военную силу. Мы вошли и уничтожили его, и сделали то же самое с Ираком», — заяивл Трамп.

По его словам, чтобы не повторить судьбу Каддафи, Ким Чен Ыну нужно идти по «южнокорейскому сценарию». Президент США заявил, что в случае заключения сделки о ядерном разоружении Ким Чен Ын «будет очень счастлив», а его страна «будет очень богата».

Лдиеры США и КНДР должны провести переговоры 12 июня в Сингапуре. Планируется, что они обсудят соглашение о денуклиаризации и выводе американских войск из Южной Кореи. 15 мая КНДР пригрозила отменить переговоры из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.

Ранее о возможности «ливийского сценария» в КНДР заявлял советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Комментируя его слова, Трамп заявил, что Болтон «говорил о том, будут ли у нас проблемы, потому что мы не можем позволить этой стране иметь ядерное оружие». Госдеп США отказался от комментариев по этой теме.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram



Читайте также:

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место



Мост в прошлое

Атомный президент против ядерных аятолл