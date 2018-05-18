Трамп грозит КНДР «ливийским сценарием»

Президент США не исключил повторения «ливийского сценария» в Северной Корее, если с КНДР не будет подписано соглашение о ядерном разоружении. При этом он отметил, что это «не та модель, которую мы имеем» для этой страны.
Дональд Трамп сделал заявление на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщается на сайте Белого Дома. По словам Трампа, с лидером Ливии Муаммаром Каддафи не было соглашения о сохранении его во главе государства.
По его словам, чтобы не повторить судьбу Каддафи, Ким Чен Ыну нужно идти по «южнокорейскому сценарию». Президент США заявил, что в случае заключения сделки о ядерном разоружении Ким Чен Ын «будет очень счастлив», а его страна «будет очень богата».
Лдиеры США и КНДР должны провести переговоры 12 июня в Сингапуре. Планируется, что они обсудят соглашение о денуклиаризации и выводе американских войск из Южной Кореи. 15 мая КНДР пригрозила отменить переговоры из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.
Ранее о возможности «ливийского сценария» в КНДР заявлял советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Комментируя его слова, Трамп заявил, что Болтон «говорил о том, будут ли у нас проблемы, потому что мы не можем позволить этой стране иметь ядерное оружие». Госдеп США отказался от комментариев по этой теме.
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