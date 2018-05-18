Факт падения вертолета в Ставропольском крае пытались скрыть

Следователи обнаружили попытки скрыть факт падения вертолета в Ставрополье. Неизвестные с помощью трактора засыпали землей место падения и сам Ми-2.
Как сообщает telegram-канал Следственного комитета РФ, криминалистам удалось откопать обгоревшие части вертолета, которые к тому моменту не успели остыть после падения и пожара.
5 апреля в Ставропольском крае упал еще один Ми-2 в ходе сельскохозяйственных работ. Пилот также выжил, он попал в больницу с ожогами.
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