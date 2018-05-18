В «Единой России» будут оценивать моральный облик партийцев

В «Единой России» вводится система оценки членов партии — кроме профессиональных качеств оцениваться будут и моральные.

Об этом, как пишут «Ведомости», сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, пояснив, что часто коллеги попадают в разного рода неприятные бытовые ситуации.

«Система оценок будет интегральной, понятно, что по законодательству у нас нет возможности отзывать депутатов, но накопительная система баллов будет иметь огромное значение при принятии решения о поддержке того или иного депутата, для его выдвижения на праймериз», — пояснил он.

По словам собеседника газеты, близкого к руководству партии, для этого на уровне региональных политсоветов и президиумов фракций будут созданы специальные комиссии, однако точную технологию оценки должны в ближайшее время изобрести партийные юристы.

The New Times

Вопрос о моральном облике партийцев встал, в том числе, и после обвинений в сексуальных домогательствах депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого и высказывания депутата от «Единой России» Фатиха Сибагатуллина о том, что журналисты — это слуги, которых «несколько лет назад объявили четвертой властью».

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