Правительству предложили варианты повышения пенсионного возраста в России

Минфин и Минтруд предложили свои варианты повышения пенсионного возраста. В правительстве России началось обсуждение этого вопроса.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, Минфин предлагает правительству повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. В поправках Минтруда — 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

Также по-разному ведомства подошли к вопросу скорости роста возраста, в который россияне будут уходить на пенсию. Минфин предлагает повышать его на год каждые 6 месяцев. Минтруд предлагает повышать возраст на год каждый год.

Пенсионный возраст в России может начать расти с 2019 года. Собеседники РБК отметили, что переход на новые правила нужно смягчить. Самая частая практика в мире — возможность уходить на пенсию досрочно, «заплатив» за это снижением выплат.

Замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин рассказал изданию, что, по подсчетам, 63 года — предельная граница повышения пенсионного возраста для мужчин в России. Даже при этом показателе вероятность дожить до пенсии и долго прожить на ней у мужчин будет одной из самых низких среди развитых стран. Оптимальным вариантом для женщин эксперты считают границу в 60 лет.

The New Times

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