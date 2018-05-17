Close

Российские пользователи жалуются на сбои в App Store и Viber

17.05.2018

Российские пользователи App Store жалуются на проблемы в работе магазина приложений. У некоторых из них сервис сообщает о сбое подключения.

Как пишет «Медуза», у части пользователей App Store не работает не только на iPhone и iPad, но и на компьютерах. При этом на сайте сданными о состоянии сервисов Apple о проблемах не сообщается. По времени сообщения о проблемах совпали с блокировкой IP-адресов WhatsApp, Facebook и ряда компаний. Активисты, которые отслеживают работу реестра запрещенных сайтов, сказали изданию, что неполадки могут быть связаны с тем, что в перечень попали IP-адреса крупного CDN-сервиса Akamai.

По данным сервиса Downdetector, также россияне жалуются на сбои в работе мессенджера Viber. Сервис работает с перебоями в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Саратове, Самаре, Калининграде и других городах. О причинах не сообщается. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Чужим здесь не место

Мост в прошлое

Атомный президент против ядерных аятолл 

С нагайкой и индульгенцией 

Люди на площадях 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.