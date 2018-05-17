Российские пользователи жалуются на сбои в App Store и Viber

Российские пользователи App Store жалуются на проблемы в работе магазина приложений. У некоторых из них сервис сообщает о сбое подключения.
Как пишет «Медуза», у части пользователей App Store не работает не только на iPhone и iPad, но и на компьютерах. При этом на сайте сданными о состоянии сервисов Apple о проблемах не сообщается. По времени сообщения о проблемах совпали с блокировкой IP-адресов WhatsApp, Facebook и ряда компаний. Активисты, которые отслеживают работу реестра запрещенных сайтов, сказали изданию, что неполадки могут быть связаны с тем, что в перечень попали IP-адреса крупного CDN-сервиса Akamai.
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