Российские пользователи жалуются на сбои в App Store и Viber

Российские пользователи App Store жалуются на проблемы в работе магазина приложений. У некоторых из них сервис сообщает о сбое подключения.

Как пишет «Медуза», у части пользователей App Store не работает не только на iPhone и iPad, но и на компьютерах. При этом на сайте сданными о состоянии сервисов Apple о проблемах не сообщается. По времени сообщения о проблемах совпали с блокировкой IP-адресов WhatsApp, Facebook и ряда компаний. Активисты, которые отслеживают работу реестра запрещенных сайтов, сказали изданию, что неполадки могут быть связаны с тем, что в перечень попали IP-адреса крупного CDN-сервиса Akamai.

По данным сервиса Downdetector, также россияне жалуются на сбои в работе мессенджера Viber. Сервис работает с перебоями в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Саратове, Самаре, Калининграде и других городах. О причинах не сообщается.