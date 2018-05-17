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Роскомнадзор на час заблокировал IP-адреса WhatsApp

17.05.2018

Роскомнадзор днем 17 мая внес в реестр запрещенных более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp. После того, как на это обратили внимание СМИ, блокировку сняли.

О блокировке адресов мессенджера сообщил активист Филипп Кулин, который отслеживает выгрузку реестра. По его словам, помимо 329 IP WhatsApp, в реестр запрещенных попали 180 адресов крупного провайдера платформ доставки контента Akamai, а также IP-адреса компании Selectel и структуры Мегафона IT-Grad. Позже оказалось, что в ту же выгрузку реестра попали адреса Facebook, российского поисковика «Спутник» и компании Burger King.

Журналисты «Медузы» проверили несколько IP-адресов WhatsApp на сайте Роскомнадзора. На тот момент было указано, что доступ к ним ограничивается по решению Генпрокуратуры — тому же, по которому в реестр вносили адреса в попытках заблокировать Telegram.

После того, как о блокировке написали СМИ, спустя час после ее начала, Роскомнадзор удалил из выгрузки IP-адреса WhatsApp, Facebook и российских компаний.

Действия ведомства связаны с решением суда о блокировке мессенджера Telegram. Роскомнадзор пытается ограничить его работу в России с 16 апреля 2018 года.


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