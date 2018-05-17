Бывший заместитель Мединского задержан по делу Эрмитажа

Обновлено: В ходе допроса Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа». В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.





В Москве задержали бывшего замглавы Министерства культуры. Григория Пирумова подозревают в похищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство зданий Государственного Эрмитажа. Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали бизнесмена Никиту Колесникова, руководителя группы компаний «Роспан».

Как сообщает Следственный комитет РФ, в квартирах обоих подозреваемых прошли обыски. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. Следствие считает, что все трое организовали заключение госконтракта, а после получения аванса перевели деньги в подконтрольные им фирмы.

Пирумова и Колесникова ранее осудили по «делу реставраторов». В августе 2017 года было установлено, что преступная группа похитила бюджетные деньги, выделенные на реставрацию двух монастырей в Москве, Псковского драмтеатра, «Усадьбы фабриканта В. Т. Асеева» в Тамбовской области, башни «Крон-Принц» в Калининграде и на строительство музея истории космонавтики в Калуге. Один из фигурантов дела, бывший директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, сейчас арестован по делу о хищении денег при реставрации резиденции президента в Ново-Огарево. Пирумова в октябре освободили из-под стражи.

The New Times

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