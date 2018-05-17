Региональные трейдеры просят Медведева спасти топливный рынок

Трейдеры Российского топливного союза просят Дмитрия Медведева ввести экстренные меры на топливном рынке страны. По их мнению, только так можно остановить рост цен на нефтепродукты.
Открытое письмо председателю правительства опубликовано на сайте РТС. В нем говорится о том, что со дня президентских выборов в России начался «беспрецедентный рост» оптовых цен на бензин и дизтопливо, «уровень которых бьет исторические рекорды». По отношению к аналогичному периоду 2017 года рост биржевых индикаторов составил 27,8-30,3% по бензинам, а по дизелю превысил 37%. На этом фоне растет оптовая стоимость топлива у нефтяных компаний по всей стране.
В письме отмечается, что в апреле РТС обращался с этим вопросом к президенту, но после этого ситуация не изменилась, а ФАС России и Минэнерго «выступили с успокаивающими заявлениями, говоря об отсутствии предпосылок роста цен на топливо». «Тем самым, в отсутствие позитивного влияния на описываемую ситуацию и нарочито положительный тон заявлений должностных лиц ведомств-регуляторов, создается лишь видимость стабильной, конкурентной среды», — отмечают авторы письма.
Открытое письмо председателю правительства опубликовано на сайте РТС. В нем говорится о том, что со дня президентских выборов в России начался «беспрецедентный рост» оптовых цен на бензин и дизтопливо, «уровень которых бьет исторические рекорды». По отношению к аналогичному периоду 2017 года рост биржевых индикаторов составил 27,8-30,3% по бензинам, а по дизелю превысил 37%. На этом фоне растет оптовая стоимость топлива у нефтяных компаний по всей стране.
В письме отмечается, что в апреле РТС обращался с этим вопросом к президенту, но после этого ситуация не изменилась, а ФАС России и Минэнерго «выступили с успокаивающими заявлениями, говоря об отсутствии предпосылок роста цен на топливо». «Тем самым, в отсутствие позитивного влияния на описываемую ситуацию и нарочито положительный тон заявлений должностных лиц ведомств-регуляторов, создается лишь видимость стабильной, конкурентной среды», — отмечают авторы письма.
Региональные трейдеры просят снизить оптовые цены на топливо «путем экстренного вмешательства всех регуляторов». Для этого предлагается увеличить объем поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, повысить объем продаж на торгах и ввести мораторий на поставку топливо за рубеж, либо установить повышенные экспортные пошлины. Если этого не сделать, по их мнению, в стране могут просто исчезнуть независимые АЗС.
Под письмом подписались 19 топливных компаний. Российский топливный союз дважды обращался с просьбами навести порядок на топливном рынке к Владимиру Путину. В апреле 2018 года с проблемой цен на горючее к Дмитрию Медведеву обращался «Совет по товарным рынкам». В ФАС прогнозы экспертов о росте цен на бензин назвали спекуляцией. Как итог, оптовая стоимость топлива в России растет без остановки с середины февраля. 15 мая стало известно, что на московских АЗС не осталось бензина дешевле 40 рублей за литр.
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