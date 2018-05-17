50 убитых на границе с Газой палестинцев были членами ХАМАС

50 палестинцев, убитых на границе между Газой и Израилем во время протестов против переноса посольства США в Иерусалим в начале недели, были членами ХАМАС, заявил в среду, 16 мая, член Политбюро ХАМАС Salah Bardaweil. Его слова приводит англоязычная Jerusalem Post.
По данным спикера Министерства здравоохранения Палестинской автономии, всего в последних протестах на границе погиб 61 палестинец, из них 5 — смертники. Какую роль выполняли в ХАМАС те 50 палестинцев, о которых говорил Салах Бардавейл, и принадлежали ли они к вооруженному крылу ХАМАС, Izzadin Kassam Brigades (бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам»), последний отказался уточнить.
ХАМАС — («Харакат аль мукавама аль исламийя») в переводе с арабского «Исламское движение сопротивления», организация, основанная 14 декабря 1987 года в Газе шейхом Ахмедом Ясином. В 2006 году ХАМАС победил на выборах и взял под контроль Газу. Официально признан террористической организацией США, странами Европейского союза и Израилем.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Атомный президент против ядерных аятолл