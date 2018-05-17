Cambridge Analytica могла передавать данные российским спецслужбам

Cambridge Analytica, которая собирала данные пользователей Facebook, передавала их компаниям, связанным с российскими спецслужбами. Об этом рассказалее бывший сотрудник Кристофер Уайли.
Как пишет AFP, Уайли на заседании в Конгрессе США заявил, что один из его бывших коллег Александр Коган создал приложение, которое похитило данные 87 миллионов пользователей соцсети, и он же разрабатывал проекты по исследованию человеческого поведения для России. Он добавил, что Cambridge Analytica «использовала российских исследователей для сбора данных и открыто делилась информацией» с компаниями, связанными с ФСБ.
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