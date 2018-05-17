Дмитрий Гудков: Собянин строит оборону

Глубоко эшелонированная оборона: именно ее Собянин выстраивает на предстоящих выборах.

Первый линия – муниципальный фильтр, мышь не пробежит, муха не пролетит. Но если вдруг – мало ли, на всякий случай – нужно вырыть новые окопы и установить противооппозиционные рвы. Сегодняшний мэрский законопроект как раз об этом. Вот, что написано на сайте Собянина:

«Предлагаю расширить использование «мобильного избирателя» на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города. <…> Для реализации идеи сегодня я внес в МосГорДуму (орфография автора – Д.Г.) проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами Москвы. Технически сделать это будет очень непросто, но попробовать можно. Конечно, без крайностей, аккуратно».

Этот законопроект – прямая реакция на нашу кампанию наблюдения. В мэрии она признана успешной – и решено ей противодействовать.



Объясню, что не так. Одно дело организовать наблюдение в Москве. Город, конечно, большой, но транспорт ходит, люди постоянно живут в своих домах, общаются с соседями, могут видеть внезапно появившиеся в книгах голосования подписи, а в случае нарушений мобильная группа оперативно доберется до любого участка.

Совсем другое дело – Подмосковье. Мы хорошо помним, как там избивали наблюдателей вплоть до порванной селезенки, как самый позорный беспредел сходил с рук. Быстро доехать до каждого «дачного» участка технически невозможно, узнать, в действительности ли конкретный дачник там был, или за него нарисовали, – тем более, а уж какие возможности фальсификаций открываются при надомном («надачном») голосовании, я и вовсе молчу.

Конечно, это не будет решающим фактором, но свои 5-10% Собянину принесет. Они с Воробьевым друг друга отлично понимают. А ведь речь не только о Москве. Мало ли, где «захотят» проголосовать москвичи – да хоть в Грозном. Если надо – и Татарстан подтянут с ближним зарубежьем, все наши любимые «зоны электоральных аномалий». В общем, история неконтролируемая, а значит, заведомо полная обмана.

Вы можете возразить: но что же, разве дачники не люди, почему не сделать им удобно? Напомню: только что тот же Собянин повысил время голосования в Москве до 10 вечера – как раз под предлогом дачников, чтобы они успели вернуться в столицу. Так что или одно – или другое.

Ну и главное: если человек не может оторваться от огорода, значит, морковка для него важнее того, кто будет управлять его городом в ближайшие годы. Это выбор, против которого я не буду возражать – однако он обеспечивает единственный правильный «фильтр»: отделяет тех людей, кому все равно, от тех, кто в действительности хочет влиять на жизнь в Москве.

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