Twitter будет бороться с интернет-троллями

Руководство сети Twitter вводит новые алгоритмы, которые помогут бороться с троллями. От пользователей будут автоматически скрывать сообщения, которые противоречат политике сети микроблогов.

В отчете компании говорится, что признаками ненадлежащего поведения могут быть, к примеру, подписка на множество аккаунтов, неподтвержденный адрес электронной почты или частое упоминание профилей, на которые пользователь не подписан.

«Поведение некоторых троллей является забавным, хорошим и юмористическим. Однако сегодня мы говорим о поведении, которое извращает и принижает публичное общение в Twitter», — говорится в блоге компании. Представители сервиса говорят, что многие просто игнорируют комментарии троллей вместо того, чтобы отправить жалобу модераторам. Все сообщения, которые скроет новый сервис, будут доступны при нажатии на кнопку «показать больше ответов».

Кроме того, с 16 августа администрация сети ограничит возможности для разработчиков неофициальных клиентов, таких, как Talon, Tweetbot или Tweetings. Их пользователи лишатся автоматических обновлений ленты и push-уведомлений.

«Это не отключит мобильные приложения для Twitter, но они могут стать очень раздражающими», — пишет The Verge. Представители сторонних клиентов, опрошенные изданием, говорят, что из-за этого могут возникнуть проблемы во время онлайн-трансляций, кроме того, пользователям вряд ли понравится исчезновение push-уведомлений.





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