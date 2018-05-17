Twitter будет бороться с интернет-троллями

Руководство сети Twitter вводит новые алгоритмы, которые помогут бороться с троллями. От пользователей будут автоматически скрывать сообщения, которые противоречат политике сети микроблогов.
В отчете компании говорится, что признаками ненадлежащего поведения могут быть, к примеру, подписка на множество аккаунтов, неподтвержденный адрес электронной почты или частое упоминание профилей, на которые пользователь не подписан.
Кроме того, с 16 августа администрация сети ограничит возможности для разработчиков неофициальных клиентов, таких, как Talon, Tweetbot или Tweetings. Их пользователи лишатся автоматических обновлений ленты и push-уведомлений.
«Это не отключит мобильные приложения для Twitter, но они могут стать очень раздражающими», — пишет The Verge. Представители сторонних клиентов, опрошенные изданием, говорят, что из-за этого могут возникнуть проблемы во время онлайн-трансляций, кроме того, пользователям вряд ли понравится исчезновение push-уведомлений.
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