Мосгордума разрешила москвичам голосовать за мэра на дачах

Мосгордума одобрила изменения в Избирательный кодекс Москвы, позволяющий организовывать места для голосования на выборах мэра за пределами города.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что единый день голосования приходится на второе воскресенье сентября, в пик дачного сезона. Он отметил, что участки будут создаватся с учетом желания горожан, и в первую очередь это делается для удобства дачников, передает «Интерфакс».

С инициативой изменений выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Критиковал такое решение политик Дмитрий Гудков, по словам которого наблюдателям будет сложно отследить возможные нарушения при голосовании за пределами Москвы.

«Этот законопроект — прямая реакция на нашу кампанию наблюдения. В мэрии она признана успешной — и решено ей противодействовать <…> Быстро доехать до каждого «дачного» участка технически невозможно, узнать, в действительности ли конкретный дачник там был, или за него нарисовали, — тем более, а уж какие возможности фальсификаций открываются при надомном («надачном») голосовании, я и вовсе молчу», — говорит Гудков.

The New Times

Голосование за мэра Москвы состоится 9 сентября.

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