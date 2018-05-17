Законопроект о контрсанкциях прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о противодействии антироссийским санкциям. Документ дает властям право вводить контрмеры. При этом они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Как сообщает ТАСС, ко второму чтению из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, который ранее был в документе. Перечень возможных мер сократили с 16 до 6. Так, компаниям из США и других государств, которые вводят санкции, будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и приватизации государственного имущества. Эти меры коснутся также компаний, которые подконтрольны властям этих стран или аффилированны с ними. Кабмин получает право прекращать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами» и с организациями, которые находятся под их юрисдикцией. Также власти смогут вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции и сырья.

В первом чтении в тексте документа были перечислены конкретные сферы, в которых будут действовать контрмеры. К примеру, там шла речь об ограничении импорта лекарств и медтехники. После того, как благотворительные организации выступили против таких запретов, а документ раскритиковало государственно-правовое управление президента, текст изменили. Также законопроект не касается товаров, которые ввозятся в Россию людьми для личного пользования.

Документ был разработан после расширения санкционного списка США в апреле 2018 года. Третье и окончательное чтение назначено на 22 мая.





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