Законопроект о контрсанкциях прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о противодействии антироссийским санкциям. Документ дает властям право вводить контрмеры. При этом они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.
Как сообщает ТАСС, ко второму чтению из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, который ранее был в документе. Перечень возможных мер сократили с 16 до 6. Так, компаниям из США и других государств, которые вводят санкции, будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и приватизации государственного имущества. Эти меры коснутся также компаний, которые подконтрольны властям этих стран или аффилированны с ними. Кабмин получает право прекращать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами» и с организациями, которые находятся под их юрисдикцией. Также власти смогут вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции и сырья.
Документ был разработан после расширения санкционного списка США в апреле 2018 года. Третье и окончательное чтение назначено на 22 мая.
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