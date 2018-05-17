Татьяну Голикову освободили от должности

Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Отставка была добровольной.
Татьяна Голикова возглавляла Счетную палату с 2013 года. На сегодняшнем заседании она поблагодарила парламентариев и коллег по палате и расплакалась, пишет «Коммерсант».
Скворцова и Топилин были заместителями Татьяны Голиковой, когда она возглавляла Минздравсоцразвития в 2008-2012 годах. Ольга Васильева возглавила Минобрнауки в 2016 году, источники РБК в правительстве рассказали, что она изначально должна была стать министром просвещения, но разделение ведомства отложили до смены кабмина.
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