Татьяну Голикову освободили от должности

Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Отставка была добровольной.

Татьяна Голикова возглавляла Счетную палату с 2013 года. На сегодняшнем заседании она поблагодарила парламентариев и коллег по палате и расплакалась, пишет «Коммерсант».

Ожидается, что Голикова будет работать в правительстве вице-премьером. Ее кандидатуру предложил премьер-министр Дмитрий Медведев, чиновница должна курировать здравоохранение, образование и социальную политику. РБК сообщает, что при ней свои посты в правительстве сохранят министры социального блока: Максим Топилин останется главой Министерства труда и соцзащиты, Вероника Скворцова по-прежнему будет министром здравоохранения. Ольга Васильева после разделения Минобрнауки возглавит министерство просвещения.

Скворцова и Топилин были заместителями Татьяны Голиковой, когда она возглавляла Минздравсоцразвития в 2008-2012 годах. Ольга Васильева возглавила Минобрнауки в 2016 году, источники РБК в правительстве рассказали, что она изначально должна была стать министром просвещения, но разделение ведомства отложили до смены кабмина.





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