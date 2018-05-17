68 региональных депутатов оказались бедными людьми

Более 60 депутатов законодательных собраний России живут за чертой бедности. В их декларациях о доходах за 2017 год говорится, что годовой доход народных избранников ниже прожиточного минимума по их региону.

Декларации депутатов проанализировал РБК. Так, 14 депутатов (большинство — из Северной Осетии) за прошлый год не заработали ничего. Еще 54 народных избранника указали доходы ниже прожиточного минимума. У некоторых из них при этом в собственности есть недвижимость и дорогие автомобили. Троим парламентариям издание направило запросы о подлинности указанных данных, но ответа не получило.

К примеру, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесской республики Хасан Салпарагов не получает зарплату за парламентскую работу. Его доход за 2017 год составил около 100 тыс. руб., что меньше прожиточного минимума в регионе. При этом он приобрел квартиру на собственные средства и материнский капитал, также в его собственности – 2 жилых дома, земельный участок и другое недвижимое имущество площадью более 2,2 тыс. кв.м. У депутата из Хакассии Владимира Ромашова самые низкие доходы среди его коллег, при этом он — крупнейший среди них землевладелец. Также в его собственности много автомобилей и 2 промышленные компании.

Плохо живется, судя по декларациям, депутатам в Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также в республиках Алтай и Тыва. Самый высокий средний годовой доход у депутатов Камчатского края (121,3 млн. руб.), Магаданской и Челябинской областей (85,8 и 76,5 млн. руб.).

В тройке самых богатых народных избранников депутат от Челябинской области Константин Струков (3,37 млрд.руб. за 2017 год), Игорь Евтушок из Камчатской области (2,3 млрд. руб.) и Дмитрий Ильтяков из Курганской области (1,5 млрд. руб.).

Издание со ссылкой на замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шумакова добавляет, что декларации с нулевыми доходами депутатов формально не нарушают закона. Шумаков называет это аномалией и объясняет, что такая отчетность может быть связана с процедурой банкротства, поручительством по кредитам или разводом, когда депутат хочет скрыть реальные доходы. В их декларации могут не попадать родственники или компании, на котрых зарегистрировано их имущество.

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