Формула «Новичка» есть у немецкой разведки с 90-х годов

Германия получила формулу яда «Новичок» еще в 90-х годах. Ее передал Федеральному разведывательному бюро Германии один из русских ученых.

О том, что у Германии давно есть формула отравляющего вещества, которым отравили Скрипалей в Лондоне, по итогам совместного расследования сообщили немецкие издания Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, а также телеканалы WDR и NDR. Так, информатор разведки закупил образец вещества в первой половине 1990-х у российского ученого. Взамен ему обещали гарантии безопасного проживания в Германии его и его семьи. Образец отправили в лабораторию в Швеции, откуда позже была получена формула вещества. Власти Германии сообщили о результатах исследования дружественным странам, в том числе Великобритании и США.

В 90-х годах власти Германии постановили вывезти химическое оружие США и расширили соглашения о всемирном запрещении боевых газов. «Ни при каких обстоятельствах мы не хотели создавать впечатление, что нас интересует такое химоружие», — заявил собеседник изданий. Все выводы о «Новичке» анализировала специальная рабочая группа из разведывательных служб 6 стран. В некоторых странах НАТО яд произвели в небольших количествах, чтобы протестировать методы защиты от него.

В начале марта в Лондоне попали в больницу бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти власти заявили, что россиян отравили веществом класса «Новичок» и к этому причастны власти России. Москва отрицает свою причастность к отравлению, в МИДе заявляли, что «Новичок» вообще никогда не производили в России. Скандал привел к дипломатическому кризису. Из ряда западных стран выслали российских дипломатов, Кремль ответил зеркально.

В начале мая об исследованиях «Новичка» сообщил президент Чехии. Милош Земан рассказал, что в НИИ Минобороны в Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического газа, который относится к типу таких ядов, позже вещество уничтожили.

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