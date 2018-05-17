ООН улучшила прогноз сокращения населения России

В 2050 году население России сокраится до 132,7 млн человек, прогнозируют в Департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН.

По сравнению с 2015 годом, население страны сократится почти на 20 млн человек. Более 110 млн к 2050 году будут проживать в городах.

The New Times

Как отмечает «Медуза» , за последние годы прогнозы ООН по сокращению численности населения России к 2050 году несколько раз пересматривались в сторону улучшения. Так, в докладе 2015 года предполагалось, что к 2050 году в России будут проживать около 129 млн человек. В 2009 году эксперты ООН ожидали сокращения до 116 млн. Согласно данным Росстата за 2017 год, общая численность населения России составляет 146,8 млн человек.

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