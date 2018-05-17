В Следкомитете заявили о самоубийстве бизнесмена Пшеничного в СИЗО

Следствие установило, бизнесмен Валерий Пшеничный, найденный ранее мертвым в камере СИЗО Петербурга, покончил с собой.

«Достоверно установлено, что имело место самоубийство. В мотивах мы разбираемся - имело ли место доведение до самоубийства, если да, то с чьей стороны — со стороны органов следствия, службы исполнения наказания, сокамерников? Все это отрабатывается», — сказал ТАСС руководитель главного следственного управления СК РФ по Петербургу Александр Клаус.

The New Times

Фигурант дела о хищении 100 млн руб. при проектировании подлодки «Варшавянка» Валерий Пшеничный был найден мертвым в петербургском СИЗО 5 февраля. В СКР по Санкт-Петербургу тогда предварительной причиной смерти назвали самоубийство. «Новая газета» писала, что накануне, предпринимателя пытали, а потом убили. После публикации ФСИН объявила о начале собственной проверки. Пшеничный обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны РФ. В рамках уголовного дела были задержаны также заместитель главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» и гендиректор компании «Новит Про». По версии следствия, путем необоснованного завышения стоимости контракта фигуранты похитили не менее 100 млн руб.

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