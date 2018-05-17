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ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

17.05.2018

Евразийский экономический союз и Иран в ходе экономического форума в Астане подписали временное соглашение о зоне свободной торговли.

«Сейчас в соглашение включен первоначальный перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления в силу соглашения. Охват соглашения — 50% объема взаимной торговли», — цитирует ТАСС председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саргсяна, который уточнил, что объем торговли между ЕАЭС и Ираном в 2017 году составил $2,7 млрд.

Сразу после вступления соглашения в силу стороны смогут экономить на уплате таможенных ввозных пошлин. В перечень для ЕАЭС входит мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, косметика, виды электронного и механического оборудования. Иранская сторона получит тарифные преференции по развернутому списку продовольственной продукции — овощам, фруктами, сухофруктам, а также стройматериалам.

Полноформатное соглашение может быть подписано через три года.

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