ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

Евразийский экономический союз и Иран в ходе экономического форума в Астане подписали временное соглашение о зоне свободной торговли.
«Сейчас в соглашение включен первоначальный перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления в силу соглашения. Охват соглашения — 50% объема взаимной торговли», — цитирует ТАСС председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саргсяна, который уточнил, что объем торговли между ЕАЭС и Ираном в 2017 году составил $2,7 млрд.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Атомный президент против ядерных аятолл