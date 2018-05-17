СПЧ раскритиковал законопроект об ответственности за исполнение санкций

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов раскритиковал законопроект о поправках в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за помощь другим странам в разработке антироссийских санкций и их исполнение на территории России.

Федотов обещал дать депутатам рекомендации внести правки в эту ко второму чтению, которое состоится сегодня, 17 мая, говорится на сайте СПЧ. По его словам, «при произвольном правоприменении» каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела.

В качестве примера он привел своих коллег, которые ездили в Донбасс с гуманитарной помощью.

«Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты», — отметил глава СПЧ, напомнив, что военные действия в Донбассе стали одной из причин введения антироссийских санкций.

The New Times

Законопроект, вводящий поправки в Уголовный кодекс, Госдума одобрила 15 мая в первом чтении. Второе рассмотрение назначено на 17 мая. Поправки вводят ответственность за пособничество введению санкций в виде штрафа, обязательных работ или тюремного заключения. Против инициативы также высказались представители бизнеса

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