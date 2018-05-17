СПЧ раскритиковал законопроект об ответственности за исполнение санкций

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов раскритиковал законопроект о поправках в Уголовный кодекс, которые вводят наказание за помощь другим странам в разработке антироссийских санкций и их исполнение на территории России.
Федотов обещал дать депутатам рекомендации внести правки в эту ко второму чтению, которое состоится сегодня, 17 мая, говорится на сайте СПЧ. По его словам, «при произвольном правоприменении» каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела.
«Членов совета тоже нужно наказать в таком случае. Мы вполне умышленно ехали на Донбасс, чтобы везти туда кровь и медикаменты», — отметил глава СПЧ, напомнив, что военные действия в Донбассе стали одной из причин введения антироссийских санкций.Законопроект, вводящий поправки в Уголовный кодекс, Госдума одобрила 15 мая в первом чтении. Второе рассмотрение назначено на 17 мая. Поправки вводят ответственность за пособничество введению санкций в виде штрафа, обязательных работ или тюремного заключения. Против инициативы также высказались представители бизнеса.
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