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Повышение пенсионного возраста правительство рассмотрит в первую очередь

17.05.2018

Правительство уже сегодня, 17 мая, обсудит вопрос повышения пенсионного возраста.

Как пишет «КоммерсантЪ», по итогам совещания, которое проведет премьер Дмитрий Медведев, Минтруд может получить поручение подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в текущую сессию.

За основу новых параметров пенсионного возраста берутся предложения Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Эксперты ранее предлагали увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Но параметры могут смягчиться за счет вмешательства Татьяны Голиковой, которую Медведев выдвинул на пост вице-премьера по соцвопросам. «Ее позиция в отношении повышения пенсионного возраста более сдержанная, и, возможно, она сможет добиться менее радикального подхода», — считает один из собеседников «Ъ».

О том, что в России необходимо повышать пенсионный возраст, Дмитрий Медведев последний раз говорил, выступая в Госдуме, перед голосованием за его кандидатуру на пост премьера. Он сообщил тогда, что кабмин в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по развитию пенсионной системы.

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