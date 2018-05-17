США готовят новые санкции в отношении России из-за договора РСМД

Президент США Дональд Трамп поручил подготовить план по введению санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

«Настоящим делегирую Государственному секретарю в координации с министрами финансов, обороны, торговли и директором национальной разведки, функции и полномочия, возложенные на президента, в соответствии с разделом 1244 (c) (1) - (4) Закона о защите национальной обороны на финансовый 2018 год», — говорится в документе опубликованном на сайте Белого дома.

The New Times

Раздел закона о защите нацобороны, о котором говорится в документе, касается плана введения дополнительных санкций против России из-за несоблюдения договора РСМД.Попавшим под санкции грозит запрет на въезд в США, сделки с американскими компаниями и физлицами, а также «любые другие санкции, которые президент считает уместными». Ограничения могут быть введены против тех, кто причастен к неисполнению договора РСМД или содействовал этому.Договор по РСМД, запретивший разработку, производство и развертывание ракет дальностью от 500 до 5500 км, был подписан лидерами СССР и США в 1987 году. Москва и Вашингтон уже несколько лет обвиняют друг друга в нарушении этого договора. Так, США утверждают, что Россия разрабатывает и даже развертывает крылатую ракету наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» — аналог ракет «Калибр» для флота.

Читайте также:

Чужим здесь не место



Мост в прошлое

Атомный президент против ядерных аятолл

С нагайкой и индульгенцией

Люди на площадях