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На обвинителя по делу о пытках в Центре «Э» совершено покушение

16.05.2018

Во двор обвинителя по делу о пытках в Центре «Э» неизвестные бросили гранату. Покушение произошло в городе Сунжа в Ингушетии.

Как пишет «Интерфакс», гранату бросили во двор дома, где живет прокурор, который вступает обвинителем по делу о пытках в ингушском Центре МВД по противодействию экстремизму. Пострадал охранник, он находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой. Региональный СК сообщает о возбуждении уголовного дела.

10 мая в суд передали дело против сотрудников Центра «Э» Ингушетии. Их обвиняют в убийстве задержанного Магомеда Далиева, а также пытках жителей республики и вымогательствах. Потерпевшими признаны 10 человек, в том числе гражданин Азербайджана. Обвиняемыми пло делу проходят 8 полицейских, первых из которых задержали в декабре 2016 года.

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