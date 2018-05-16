На обвинителя по делу о пытках в Центре «Э» совершено покушение

Как пишет «Интерфакс», гранату бросили во двор дома, где живет прокурор, который вступает обвинителем по делу о пытках в ингушском Центре МВД по противодействию экстремизму. Пострадал охранник, он находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой. Региональный СК сообщает о возбуждении уголовного дела.
10 мая в суд передали дело против сотрудников Центра «Э» Ингушетии. Их обвиняют в убийстве задержанного Магомеда Далиева, а также пытках жителей республики и вымогательствах. Потерпевшими признаны 10 человек, в том числе гражданин Азербайджана. Обвиняемыми пло делу проходят 8 полицейских, первых из которых задержали в декабре 2016 года.
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