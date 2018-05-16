Фейсбук удалил больше миллиарда фейковых аккаунтов за полгода

Facebook впервые отчитался об удалении контента. Данные компании затрагивают последний квартал 2017 и первый квартал 2018 года.

В отчете рассказывается о борьбе с фейковыми аккаунтами, порнографией, разжиганием ненависти и пропагандой террора. С октября 2017 по март 2018 Facebook удалил 1,3 миллиарда поддельных профилей, более 40 миллионов постов с обнаженными людьми и 3 миллиона сообщений, которые пропагандировали терроризм, а также 1,5 миллиарда постов от спамеров. Количество удаленных фейковых аккаунтов составляет до 4% от месячной аудитории сайта.

Показатели с начала года стали расти. К примеру, если за последний квартал 2017 Facebook удалил 1,2 миллиона единиц контента, разжигающего ненависть, то с января по март их было уже 3,4 миллиона единиц. В отчете это объясняют улучшением собственных технологий. В то же время, отмечается и рост числа подобных публикаций на страницах соцсети.

В Facebook отмечают, что чаще всего посты удаляются автоматически до того, как кто-либо на них пожалуется.





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