Продано рекордное количество акций Apple

Инвесторы устроили самую большую продажу ценных бумаг компании Apple за 10 лет. За первые три месяца 2018 года количество акций компании в их портфелях снизилось на 153 миллиона экземпляров.
Как пишет Bloomberg, институциональные инвесторы не относились к компании с таким скепсисом с 2008 года, когда издание начало отслеживать эти данные. Также это самая большая продажа среди акций класса S&P 500 в первом квартале года. Аналитики Bloomberg пишут, что ситуацию могла вызвать озабоченность инвесторов насчет того, сможет ли Apple удержать темпы продаж iPhone.
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