«ВКонтакте» не будет сотрудничать с бюро кредитных историй

Социальная сеть «ВКонтакте» отказалась передавать Национальному бюро кредитных историй информацию о своих пользователях.
Как пишет ТАСС, стороны вели переговоры о сотрудничестве, которое давало бы бюро кредитных историй возможность анализировать открытые аккаунты пользователей. В пресс-службе соцсети агентству сообщили, что им не удалось достичь соглашения в части защиты пользовательских данных. «Мы отказались от начала такого сотрудничества и не планируем упрощать доступ к открытым данным. Более того, продолжим бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически», — заявил управляющий директор портала Андрей Рогозов.
В январе 2018 года суд запретил компании ООО «Дабл» собирать и использовать данные со страниц «ВКонтакте». Компания нарушила права пользователей, так как собирала информацию без их согласия.
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